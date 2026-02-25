Ввезення та продаж дієтичних добавок в Україні у 2026 році: що слід знати

Дієтичні добавки, які відповідають вимогам законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, але не повністю відповідають новим законодавчим вимогам, можуть ввозитися в Україну, вироблятися та вводитися в обіг лише до 26 березня 2026 року.

Ввезення та обіг дієтичних добавок в Україні повинні здійснюватися з обов’язковим дотриманням встановлених законодавством вимог, наголошують у Держпродспоживслужбі.

Перехідний період: що це означає?

26 березня 2025 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок, врегулювання інших питань у сфері охорони здоров’я» (Закон №4122).

Документ оновив правила виробництва, ввезення та обігу дієтичних добавок, а також передбачає перехідний період.

Дієтичні добавки, які відповідають вимогам законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, але не повністю відповідають новим вимогам Закону №4122, можуть:

ввозитися в Україну;

вироблятися;

вводитися в обіг

до 26 березня 2026 року (протягом одного року з дня набрання чинності Законом №4122).

Такі продукти можуть залишатися в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або дати «вжити до…», але не довше трьох років з дня набрання чинності Законом №4122.

А як щодо нових дієтичних добавок?

Якщо оператор ринку планує вперше вводити в обіг нову дієтичну добавку, необхідно з 27 вересня 2025 року подати повідомлення

про намір першого введення в обіг до Держпродспоживслужби;

або якщо харчовий продукт, що був в обігу на ринку України, але обов’язкова інформація про який та/або матеріал упаковки якого зазнали змін.

Процедура визначена наказом Мінагрополітики №244.

Порядок визначає:

як подати повідомлення;

як формується та оприлюднюється перелік таких повідомлень.

Також обов’язково враховуються спеціальні вимоги до дієтичних добавок, встановлені Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та нормативно-правовим актам МОЗ, що встановлюють вимоги до дієтичних добавок, до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів», та правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів.

Відповідно до Закону №4122 продаж дієтичних добавок, щодо яких відсутнє повідомлення про намір першого введення в обіг у відкритому переліку, тягне за собою штраф:

для юридичних осіб — 45 мінімальних заробітних плат;

для фізичних осіб-підприємців — 40 мінімальних заробітних плат.

