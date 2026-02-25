Ввоз и продажа диетических добавок в Украине в 2026 году: что нужно знать

Диетические добавки, которые отвечают требованиям законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, но не полностью отвечают новым законодательным требованиям, могут ввозиться в Украину, производиться и вводиться в обращение только до 26 марта 2026 года.

Ввоз и обращение диетических добавок в Украине должны осуществляться с обязательным соблюдением установленных законодательством требований, подчёркивают в Госпродпотребслужбе.

Переходный период: что это означает?

26 марта 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования регулирования производства и обращения диетических добавок, урегулирования других вопросов в сфере здравоохранения» (Закон №4122).

Документ обновил правила производства, ввоза и обращения диетических добавок, а также предусматривает переходный период.

Диетические добавки, которые соответствуют требованиям законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, но не полностью соответствуют новым требованиям Закона №4122, могут:

ввозиться в Украину;

производиться;

вводиться в обращение

до 26 марта 2026 года (в течение одного года со дня вступления в силу Закона №4122).

Такие продукты могут находиться в обращении до окончания минимального срока годности или даты «употребить до…», но не дольше трёх лет со дня вступления в силу Закона №4122.

А как насчёт новых диетических добавок?

Если оператор рынка планирует впервые вводить в обращение новую диетическую добавку, необходимо с 27 сентября 2025 года подать уведомление:

о намерении первого введения в обращение в Госпродпотребслужбу;

или если пищевой продукт уже находился в обращении на рынке Украины, но обязательная информация о нём и/или материал его упаковки были изменены.

Процедура определена приказом Минагрополитики №244.

Порядок определяет:

как подать уведомление;

как формируется и обнародуется перечень таких уведомлений.

Также обязательно учитываются специальные требования к диетическим добавкам, установленные Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» и нормативно-правовыми актами Минздрава, которые устанавливают требования к диетическим добавкам, к заявлениям о пищевой ценности пищевых продуктов и заявлениям о пользе для здоровья пищевых продуктов, а также правила добавления витаминов, минеральных веществ и некоторых других веществ к пищевым продуктам.

В соответствии с Законом №4122 продажа диетических добавок, в отношении которых отсутствует уведомление о намерении первого введения в обращение в открытом перечне, влечёт за собой штраф:

для юридических лиц — 45 минимальных заработных плат;

для физических лиц-предпринимателей — 40 минимальных заработных плат.

