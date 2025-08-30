ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Соломенский районный суд города Киева

Практика судов
На рассмотрение вынесен вопрос о внесении командировочного представления для осуществления правосудия в Соломенский райсуд Киева 9 судей.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Соломенский районный суд города Киева 9 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 17 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судьи, которые намеревались отправиться в другой суд, должны подать в ВККС согласие, к которому добавить свои документы.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштабу придется согласовывать такие массовые мероприятия в Киеве, как проведение киносъемок — какие вопросы возникли к правительственному поручению

Действующий порядок проведения негосударственных массовых мероприятий в Киеве относит к массовым мероприятиям кино- и видеосъемку, но не распространяется на мирные собрания, а статья 8 закона о правовом режиме военного положения, наоборот, относит к массовым мероприятиям мирные собрания, митинги и демонстрации.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

