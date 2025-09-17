ВККС розпочала допуск кандидатів до конкурсу у ВАКС

Комісія вирішила допустити 98 осіб до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі у ВАКС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегій розглянула питання про допуск 124 кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року.

За результатами засідань 16 вересня Комісія вирішила допустити 98 осіб до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Відмовлено в допуску до конкурсу (проходження кваліфікаційного оцінювання) 26 особам.

Орієнтовно 1 жовтня 2025 року Комісія планує розпочати кваліфікаційний іспит.

Нагадаємо, З 7 липня до 6 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала документи від 205 осіб, які виявили намір взяти участь у конкурсі на 23 вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду.

