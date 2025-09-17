ВККС начала допуск кандидатов к конкурсу в ВАКС

Комиссия решила допустить 98 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе в ВАКС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегий рассмотрела вопрос о допуске 124 кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года.

По результатам заседаний 16 сентября Комиссия решила допустить 98 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе.

В допуске к конкурсу (прохождению квалификационного оценивания) отказано 26 лицам.

Ориентировочно 1 октября 2025 года Комиссия планирует начать квалификационный экзамен.

Напомним, с 7 июля по 6 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила документы от 205 лиц, которые изъявили намерение принять участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.