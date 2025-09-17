Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС начала допуск кандидатов к конкурсу в ВАКС

15:46, 17 сентября 2025
Комиссия решила допустить 98 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе в ВАКС.
ВККС начала допуск кандидатов к конкурсу в ВАКС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегий рассмотрела вопрос о допуске 124 кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года.

По результатам заседаний 16 сентября Комиссия решила допустить 98 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе.

В допуске к конкурсу (прохождению квалификационного оценивания) отказано 26 лицам.

Ориентировочно 1 октября 2025 года Комиссия планирует начать квалификационный экзамен.

 

Напомним, с 7 июля по 6 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила документы от 205 лиц, которые изъявили намерение принять участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

судья ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Депутаты на встрече фракции «Слуга народа» с Президентом задавали вопросы об ограничении зарплат в госсекторе, «пожизненных ПЭПах» и обеспечении жильем ВПЛ

По словам депутатов, большая часть вопросов к Президенту касалась не деятельности Офиса Президента, а работы правительства.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Верховная Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрія» и э-документ об образовании

Депутаты не поддержали законопроект, согласно которому владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», будет Минцифры, а распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

В соответствии с ратифицированным соглашением Великобритания и Украина будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді