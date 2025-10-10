Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс до ВАКС — оприлюднили графік тестування загальних знань у сфері права та знань

16:22, 10 жовтня 2025
До третього етапу кваліфікаційного іспиту допускатимуться учасники, які набрали бал не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.
Конкурс до ВАКС — оприлюднили графік тестування загальних знань у сфері права та знань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 жовтня 142 кандидати складатимуть другий етап іспиту у рамках конкурсу на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Антикорупційного суду.

10 жовтня ВККС оприлюднила графік тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати.

Тривалість тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 150 хвилин.

Максимальний бал – 150. Учасник тестування вважається таким, що не склав іспиту, зокрема, у разі набрання менше 75 відсотків максимально можливого бала за складання тестування (менше 112,5 бала).

До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускаються учасники, які набрали бал не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.

«У разі невідповідності прізвища учасника зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на тестування документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у ВККС.

Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

«Упродовж тестування уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його проведення та порядок переміщення в приміщенні. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам», - додали у ВККС.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про всі чотири етапи кваліфікаційного іспиту для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, а також про особливості конкурсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області