Конкурс до ВАКС — оприлюднили графік тестування загальних знань у сфері права та знань

До третього етапу кваліфікаційного іспиту допускатимуться учасники, які набрали бал не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 жовтня 142 кандидати складатимуть другий етап іспиту у рамках конкурсу на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Антикорупційного суду.

10 жовтня ВККС оприлюднила графік тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати.

Тривалість тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 150 хвилин.

Максимальний бал – 150. Учасник тестування вважається таким, що не склав іспиту, зокрема, у разі набрання менше 75 відсотків максимально можливого бала за складання тестування (менше 112,5 бала).

До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускаються учасники, які набрали бал не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.

«У разі невідповідності прізвища учасника зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на тестування документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у ВККС.

Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

«Упродовж тестування уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його проведення та порядок переміщення в приміщенні. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам», - додали у ВККС.

