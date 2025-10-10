Практика судов
Конкурс в ВАКС — опубликован график тестирования общих знаний в сфере права и специальных знаний

16:22, 10 октября 2025
К третьему этапу квалификационного экзамена будут допущены участники, набравшие не менее 75 процентов от максимально возможного балла.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 октября 142 кандидата будут проходить второй этап экзамена в рамках конкурса на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты — тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Антикоррупционного суда.

10 октября ВККС опубликовала график тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты.

Продолжительность тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты, составляет 150 минут.

Максимальный балл — 150. Участник тестирования считается не сдавшим экзамен, если набрал менее 75 процентов от максимально возможного балла (менее 112,5 балла).

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) допускаются участники, набравшие не ниже 75 процентов от максимально возможного балла.

«В случае несоответствия фамилии участника указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на тестирование документ, подтверждающий соответствующее изменение», — заявили в ВККС.

Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату, будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Проведение тестирования будут обеспечивать уполномоченные представители.

«В ходе тестирования уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его проведения и порядке перемещения в помещении. Просим внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям», — добавили в ВККС.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

