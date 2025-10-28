Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення дев’ятьох суддів до апеляційних судів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення дев’ятьох суддів на посади до апеляційних судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 28 жовтня, Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення дев’ятьох суддів на посади до апеляційних судів:

Басової Віти Іванівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Боршовського Тараса Івановича – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Говоруна Олександра Володимировича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Златіна Станіслава Вікторовича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Терещенко Ольги Іванівни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Томчука Андрія Валерійовича – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;

Димарчук Тетяни Миколаївни – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Сала Павла Ігоровича – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Чапляна Сергія Євгеновича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.