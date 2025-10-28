Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении девяти судей в апелляционные суды

ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении девяти судей на должности в апелляционные суды.

Во вторник, 28 октября, Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении девяти судей на должности в апелляционных судах:

Басовой Виты Ивановны – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Борщовского Тараса Ивановича – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Говоруна Александра Владимировича – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Златина Станислава Викторовича – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Терещенко Ольги Ивановны – на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Томчука Андрея Валерьевича – на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда;

Димарчука Татьяны Николаевны – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Сала Павла Игоревича – на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Чапляна Сергея Евгеньевича – на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

