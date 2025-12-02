  1. Суд інфо

Конкурс до апеляційних загальних судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:42, 2 грудня 2025
Олександр Гусач та Ірина Газдайка-Василишин підтвердили здатність здійснювати правосуддя апеляційному загальному суді.
Конкурс до апеляційних загальних судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності чотирьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 1 грудня Газдайка-Василишин Ірина Богданівна визнана такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Львівському апеляційному суді.

 В Чернігівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Гусач Олександр Миколайович.

Яцун Олександр Сергійович та Цебрик Любомир Васильович не підтвердили здатності здійснювати правосуддя в Запорізькому апеляційному суді.

ВККС нагадала, що загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами до Львівського апеляційного суду: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Чернігівського апеляційного суду 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Запорізький апеляційний суд співбесіди проведені з 32 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 13 кандидатів – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]