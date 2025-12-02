Конкурс до апеляційних загальних судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Олександр Гусач та Ірина Газдайка-Василишин підтвердили здатність здійснювати правосуддя апеляційному загальному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності чотирьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 1 грудня Газдайка-Василишин Ірина Богданівна визнана такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Львівському апеляційному суді.

В Чернігівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Гусач Олександр Миколайович.

Яцун Олександр Сергійович та Цебрик Любомир Васильович не підтвердили здатності здійснювати правосуддя в Запорізькому апеляційному суді.

ВККС нагадала, що загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами до Львівського апеляційного суду: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Чернігівського апеляційного суду 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

На посаду судді в Запорізький апеляційний суд співбесіди проведені з 32 кандидатами: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 13 кандидатів – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

