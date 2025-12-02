Конкурс в апелляционные общие суды — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Александр Гусач и Ирина Газдайка-Василишина подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Фото: vkksu.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности четырех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

По результатам квалификационного оценивания 1 декабря Газдайка-Василишина Ирина Богдановна признана такой, что подтвердила способность осуществлять правосудие в Львовском апелляционном суде.

В Черниговском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Гусач Александр Николаевич.

Яцун Александр Сергеевич и Цебрик Любомир Васильевич не подтвердили способности осуществлять правосудие в Запорожском апелляционном суде.

ВККС напомнила, что в целом проведены собеседования с 5 кандидатами в Львовский апелляционный суд: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Участие в конкурсе прекратил 1 кандидат.

В Черниговский апелляционный суд 26 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 9 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

На должность судьи в Запорожский апелляционный суд собеседования проведены с 32 кандидатами: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 13 кандидатов — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

