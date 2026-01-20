ВРП звільнила суддю Донецького апеляційного суду Галину Новікову у відставку
10:56, 20 січня 2026
Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це розповіли у ВРП.
Ухвалено рішення звільнити Галину Новікову з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду) у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Нагадаємо, суддю Мирноградського міського суду Людмилу Клепку у відставку.
Також ВРП відсторонила суддю Наталію Чебан від здійснення правосуддя.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.