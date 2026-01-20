ВРП звільнила суддю Донецького апеляційного суду Галину Новікову у відставку

Суддю звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це розповіли у ВРП.

Ухвалено рішення звільнити Галину Новікову з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду) у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Нагадаємо, суддю Мирноградського міського суду Людмилу Клепку у відставку.

Також ВРП відсторонила суддю Наталію Чебан від здійснення правосуддя.

