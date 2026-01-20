ВСП уволил судью Донецкого апелляционного суда Галину Новикову в отставку

Судья уволена в связи с подачей заявления об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом рассказали в ВСП.

Принято решение уволить Галину Новикову с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командирована в Днепровский апелляционный суд) в связи с подачей заявления об отставке.

Напомним, судью Мирноградского городского суда Людмилу Клепко в отставку.

Также ВСП отстранил судью Наталью Чебан от осуществления правосудия.

