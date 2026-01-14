ВСП отстранил судью Наталию Чебан от осуществления правосудия

Судья Наталья Чебан временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Наталию Чебан временно отстранили от осуществления правосудия. Такое решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 14 января.

Как сообщается, дисциплинарная палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Отстранение будет действовать до момента принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении судьи с должности либо до отмены решения Второй Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.