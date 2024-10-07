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На Волині суд оштрафував колишнього військового, який вимагав 8 тисяч доларів за ухилення від мобілізації

20:55, 7 жовтня 2024
Обвинувачений пообіцяв знайомому за хабар зняти його з розшуку в системі «Оберіг» та допомогти оформити документи про визнання його непридатним для проходження служби за станом здоровʼя.
На Волині суд оштрафував колишнього військового, який вимагав 8 тисяч доларів за ухилення від мобілізації
Фото: depositphotos
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Суд на Волині покарав колишній військовий вимагав у чоловіка 8 тисяч доларів за оформлення документації про непридатність до служби в армії. Вирок у справі № 161/15851/24 виніс Луцький міськрайонний суд Волинської області.

У матеріалах справи зазначається, що у січні 2024 року обвинувачений зустрівся зі своїм знайомим призовного віку та пообіцяв за 8 тисяч доларів винагороди зняти його з розшуку в інформаційній системі «Оберіг», допомогти оформити документи про визнання його непридатним для проходження служби за станом здоровʼя з подальшим виключенням із військового обліку.

Оскільки чоловік раніше був добровольцем територіальної оборони в Запорізькій області, він стверджував, що має звʼязки та вплине на співробітників ТЦК та СП. У період із 23 квітня по 12 червня 2024 року він встиг отримати декількома траншами 4 тисячі доларів.

Крім того, правоохоронці встановили, що обвинувачений незаконно придбав бойові боєприпаси та патрони, які протягом тривалого часу зберігав у себе вдома.

На суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Суд врахував ті обставини, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягався, за місцем проживання характеризується позитивно та має міцні соціальні звʼязки, виховує малолітню дитину, а його 19-річний син із 28 травня 2024 року проходить службу у Збройних силах України.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (незаконне поводження зі зброєю та прийняття неправомірної вигоди) й призначив йому штраф у розмірі 9700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 164900 гривень. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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