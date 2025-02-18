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Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем настає незалежно від існування певних домовленостей з іншою особою, яка отримала хабар — ОП ККС ВС

17:47, 18 лютого 2025
Верховний Суд підкреслив, що головним для складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України, є усвідомлене вчинення зловживання владою або службовим становищем.
Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем настає незалежно від існування певних домовленостей з іншою особою, яка отримала хабар — ОП ККС ВС
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Факт наявності або відсутності певних домовленостей чи контактних зв’язків службової особи з іншою фізичною чи юридичною особою, яка отримала неправомірну вигоду, не має кримінально-правового значення для кваліфікації дій службової особи за відповідною частиною ст. 364 КК України.

Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК України настає і в тому разі, якщо службова особа діяла в інтересах третьої особи без доведення до відома такої особи відомостей про зміст і характер своїх дій.

Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 757/11969/18-к.

За матеріалами кримінального провадження, голова Тарифної комісії АТ «Укрзалізниця» за пособництва заступника та члена цієї комісії безпідставно ухвалили рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів і тарифних ставок.

При цьому підприємства не виконали гарантовані обсяги транзитних перевезень. Унаслідок таких дій АТ «Укрзалізниця» недоотримала понад 69 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ВАКС, яким трьох експосадовців АТ «Укрзалізниця» виправдано у вчиненні інкримінованого злочину, та ухвалила новий вирок, яким визнано винуватими та засуджено голову тарифної комісії за ч. 2 ст. 364 КК України, а двох інших експосадовців – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У касаційній скарзі сторона захисту не погоджувалася з висновками апеляційного суду про наявність у діях обвинувачених вказаного складу злочину через відсутність такої обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони цього злочину, як корисливий мотив, зокрема зацікавленості засуджених в отриманні вигоди третіми особами, а саме компаніями-перевізниками.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що головним для складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України, є усвідомлене вчинення зловживання владою або службовим становищем.

Якщо суб’єкт цього злочину вчинює певні діяння всупереч інтересам служби й унаслідок цього інша фізична або юридична особа безпідставно незаконно отримує нематеріальні або матеріальні блага, то це є достатньою підставою для інкримінування особі складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України, якщо у вчиненому наявні всі інші ознаки цього складу (справа № 757/11969/18-к).

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