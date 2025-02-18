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Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением наступает независимо от существования определенных договоренностей с другим лицом, получившим взятку — ОП КУС ВС

17:47, 18 февраля 2025
Верховный Суд подчеркнул, что главным для состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины, является осознанное совершение злоупотребления властью или служебным положением.
Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением наступает независимо от существования определенных договоренностей с другим лицом, получившим взятку — ОП КУС ВС
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Факт наличия или отсутствия определенных договоренностей или контактных связей должностного лица с другим физическим или юридическим лицом, получившим неправомерную выгоду, не имеет уголовно-правового значения для квалификации действий должностного лица по соответствующей части ст. 364 УК Украины.

Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением по ст. 364 УК Украины наступает и в том случае, если должностное лицо действовало в интересах третьего лица без уведомления такого лица сведений о содержании и характере своих действий.

Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела №757/11969/18-к.

По материалам уголовного производства председатель Тарифной комиссии АО «Укрзализныця» при пособничестве заместителя и члена этой комиссии безосновательно приняли решение о расчете платы за фактически выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок.

При этом предприятия не выполнили гарантированный объем транзитных перевозок. В результате таких действий АО «Укрзализныця» недополучило более 69 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС отменила приговор ВАКС, которым трое бывших чиновников АО «Укрзализныця» оправданы в совершении инкриминируемого преступления, и вынесла новый приговор, которым признан виновным и осужден глава тарифной комиссии по ч. 2 ст. 364 УК Украины, а двуе других экс-чиновников – по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В кассационной жалобе сторона защиты не соглашалась с выводами апелляционного суда о наличии в действиях обвиняемых указанного состава преступления из-за отсутствия такого обязательного признака субъективной стороны этого преступления, как корыстный мотив, в частности, заинтересованности осужденных в получении выгоды третьими лицами, а именно компаниями-перевозчиками.

Оценивая указанные кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что главным для состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины, является осознанное совершение злоупотребления властью или служебным положением.

Если субъект этого преступления совершает определенные деяния вопреки интересам службы и вследствие этого другое физическое или юридическое лицо безосновательно незаконно получает нематериальные или материальные блага, это является достаточным основанием для инкриминирования лицу состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК Украины, если в совершенном имеются все другие признаки этого состава (дело № 757/11969/18-к).

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