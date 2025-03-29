Суд оштрафував двох лаборанток за пособництво у забрудненні вод з тяжкими наслідками — подробиці справи

У Бердичеві винесли вирок жінкам, що підробляли дані про забруднення води.

ілюстративне фото, джерело: Укрінформ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та двома бердичівлянками, обвинуваченими у пособництві порушенню правил охорони вод (водних об'єктів), що спричинило забруднення поверхневих вод, створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд призначив обом жінкам узгоджене сторонами покарання – штраф у розмірі 8 500 грн кожній. Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа № 274/1957/25).

Як відомо з вироку, обвинувачені у 2024 році працювали лаборантками на ТОВ. Співвласник та водночас керівник даного комплексу очисних споруд з метою мінімалізувати затрати товариства на очищення стоків та незаконно заволодіти коштами Бердичівської громади залучила своїх підлеглих до злочинної групи, у якій кожен член діяв відповідно до професійної кваліфікації.

Обидві обвинувачені добровільно погодились на участь у групі та неодноразово вносили недостовірні відомості до первинних облікових документів товариства про реальний вміст забруднювачів у скидах в річку Гнилоп’ять, а також заниження фактичних показників гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

У результаті злочинних дій організатора і директора підприємства Бердичівській об'єднаній територіальній громаді заподіяно матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.

Також вказане порушення правил охорони вод (водних об'єктів) призвело до заподіяння збитків довкіллю на понад 8 мільйонів гривень, що є тяжкими наслідками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.