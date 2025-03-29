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Суд оштрафовал двух лаборанток за пособничество в загрязнении вод с тяжелыми последствиями — подробности дела

10:20, 29 марта 2025
В Бердичеве вынесли приговор женщинам, подделывающим данные о загрязнении воды.
Суд оштрафовал двух лаборанток за пособничество в загрязнении вод с тяжелыми последствиями — подробности дела
иллюстративное фото, источник: Укринформ
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Бердичевский горрайонный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и двумя бердичевлянками, обвиняемыми в пособничестве нарушению правил охраны вод (водных объектов), что повлекло загрязнение поверхностных вод, создало опасность для окружающей среды и повлекло за собой тяжелые последствия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил обеим женщинам согласованное сторонами наказание – штраф в размере 8500 грн каждой. Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело № 274/1957/25).

Как известно из приговора, обвиняемые в 2024 году работали лаборантками на ООО. Совладелец и одновременно руководитель данного комплекса очистных сооружений с целью минимизировать затраты общества на очистку стоков и незаконно завладеть средствами Бердичевской общины привлекла своих подчиненных к преступной группе, в которой каждый член действовал в соответствии с профессиональной квалификацией.

Оба обвиняемых добровольно согласились на участие в группе и неоднократно вносили недостоверные сведения в первичные учетные документы общества о реальном содержании загрязнителей в сбросах в реку Гнилопять, а также занижение фактических показателей предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В результате преступных действий организатора и директора предприятия Бердичевской объединенной территориальной общине причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов гривен, что является особенно большим размером.

Также указанное нарушение правил охраны вод (водных объектов) привело к причинению ущерба окружающей среде более 8 миллионов гривен, что является тяжелыми последствиями.

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