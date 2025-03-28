В Минюсте напомнили особенности госрегистрации права аренды на невостребованные земельные участки

Нераспределенные земельные участки, невостребованные доли после формирования их в земельные участки по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета могут передаваться в аренду для использования по целевому назначению.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил особенности государственной регистрации права аренды на невостребованные (нераспределенные) земельные участки.

Согласно ст.13 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)» (далее – Закон), нераспределенным земельным участком является участок, который в соответствии с проектом землеустройства по организации территории земельных долей (паев) включен в площадь земель, подлежащих распределению, но согласно протоколу о распределении земельных участков не был выделен владельцу земельной доли (пая).

Невостребованной является земельная доля (пай), на которую не получен документ, подтверждающий право на нее, или доля, право на которую удостоверено в соответствии с законодательством, но которая не была выделена в натуре (на местности).

Нераспределенные земельные участки, невостребованные доли (паи) после формирования их в земельные участки по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета могут передаваться в аренду для использования по целевому назначению на срок, определенный в договоре аренды, но не дольше, чем до дня государственной регистрации права собственности на такой участок, о чем указывается в договоре аренды. Владельцы долей (паев) или их наследники, не принимавшие участие в распределении, уведомляются о его результатах в письменной форме ценным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении либо лично, если известно их местонахождение.

С момента государственной регистрации права собственности на такой участок договор аренды прекращается, а государственная регистрация прекращения права аренды проводится одновременно с регистрацией права собственности.

В случае если договор аренды невостребованного (нераспределенного) участка, переданного в аренду согласно данной статье, завершился в связи с приобретением права собственности до сбора урожая, посеянного арендатором, арендатор имеет право на сбор этого урожая. Собственник участка имеет право на возмещение убытков за временное занятие участка бывшим арендатором — пропорционально арендной плате с даты прекращения договора до даты сбора урожая.

Следует отметить, что до 1 января 2019 года правом передавать в аренду невостребованные участки обладали также местные государственные администрации (относительно земельных долей, находящихся за пределами населенных пунктов).

Согласно ст.30 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственная регистрация права аренды таких участков осуществляется без регистрации права собственности на участок в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Регистрация прекращения права аренды на невостребованные (нераспределенные) участки проводится без подачи соответствующего заявления заявителем одновременно с регистрацией права собственности на участок, а в случае перехода участка в коммунальную собственность — через два года с даты такой регистрации (кроме случаев, когда договором предусмотрено более раннее прекращение).

При этом договор аренды такого участка должен соответствовать законодательству и содержать существенные условия, определенные ст.15 Закона Украины «Об аренде земли»: объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер участка); дата заключения и срок действия договора; арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка внесения и пересмотра, а также ответственности за неуплату.

Если до 01.01.2028 года владелец невостребованной доли (пая) или его наследник не оформит право собственности на участок, он будет считаться отказавшимся от получения земли. Такая невостребованная доля после формирования ее в участок по решению соответствующего совета будет передана в коммунальную собственность территориальной громады, на территории которой она расположена, в порядке признания имущества бесхозяйным — по заявлению соответствующего совета и на основании судебного решения.

По иску владельца невостребованной доли или его наследника, в случае пропуска срока оформления права собственности по уважительной причине, суд может установить дополнительный срок, достаточный для оформления. В случае отсутствия сельхозугодий коллективной собственности такая доля может быть выделена в натуре за счет земель запаса коммунальной собственности соответствующей громады (при наличии таких земель) (ст.13 Закона).

В течение 7 лет с момента регистрации права коммунальной собственности на участок, сформированный из невостребованной доли, запрещается передавать его в частную собственность (кроме передачи владельцу невостребованной доли или его наследникам).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.