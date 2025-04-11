Суд заборонив колекторам стягувати борг за кредитом у розмірі 21 тисячі гривень — деталі справи

Суд відмовив у стягненні боргу за кредитом через відсутність доказів переходу права вимоги.

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ТОВ звернулося до Кіцманського районного суд Чернівецької області з позовом до відповідача про стягнення 21 тисячі гривень заборгованості за кредитним договором, яка складалася з 7 тисяч гривень кредитних коштів та 14 тисяч гривень за відсотками.

Окрім вказаної ним суми боргу, просив також суд стягнути з відповідача на його користь судовий збір в сумі 2 422 гривні та 4 тисячі гривень витрат на правову допомогу. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Позивач стверджував, що позичальник (відповідач у справі) підписав у 2021 році з ТОВ договір та отримав у кредит 7 тисяч гривень, але через невиконання своїх зобов’язань в нього утворилася заборгованість у заявленому в позові розмірі. Оскільки фінансова компанія переуступила колекторській компанії право вимоги на підставі укладеного між сторонами договору факторингу, він звернувся до суду із позовом.

Кіцманський районний суд Чернівецької області відмовив у задоволенні позову – позивач не надав суду доказів переходу йому права вимоги до відповідача за кредитним договором, не довів існування у позичальника заборгованості, як і не підтвердив самого факту перерахування кредитних коштів на належний відповідачу рахунок.

Позивач подав апеляційну скаргу. Однак колегія суддів Чернівецького апеляційного суду погодилася з висновком попереднього суду – обов’язок доведення в установленому законом порядку наявності факту порушення або оспорювання прав та інтересів позивача покладається безпосередньо на позивача.

Чернівецький апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін, зауваживши у своїй постанові, що доводи апеляційної скарги та не містять нових доказів, а зводяться до незгоди з висновками суду першої інстанції.

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