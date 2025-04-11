Суд запретил коллекторам взыскание долга по кредиту в размере 21 тысячи гривен — детали дела

Суд отказал во взыскании долга по кредиту из-за отсутствия доказательств перехода права требования.

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ТОВ обратилось в Кицманский районный суд Черновицкой области с иском к ответчику о взыскании 21 тысячи гривен задолженности по кредитному договору, которая состояла из 7 тысяч гривен кредитных средств и 14 тысяч гривен процентов.

Кроме указанной суммы долга, истец также попросил суд взыскать с ответчика в его пользу судебный сбор в размере 2 422 гривен и 4 тысячи гривен расходов на правовую помощь. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Истец утверждал, что заемщик (ответчик по делу) подписал в 2021 году с ТОВ договор и получил в кредит 7 тысяч гривен, но из-за невыполнения своих обязательств у него образовалась задолженность в заявленном в иске размере. Поскольку финансовая компания уступила коллекторской компании право требования на основании заключенного между сторонами договора факторинга, он обратился в суд с иском.

Кицманский районный суд Черновицкой области отказал в удовлетворении иска — истец не предоставил суду доказательств перехода ему права требования к ответчику по кредитному договору, не доказал существование задолженности у заемщика, а также не подтвердил самого факта перечисления кредитных средств на должный ответчику счет.

Истец подал апелляционную жалобу. Однако коллегия судей Черновицкого апелляционного суда согласилась с выводами предыдущего суда — обязанность доказательства в установленном законом порядке наличия факта нарушения или оспаривания прав и интересов истца возлагается непосредственно на истца.

Черновицкий апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, отметив в своем постановлении, что доводы апелляционной жалобы не содержат новых доказательств, а сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции.

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