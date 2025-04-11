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В Луцке в здании ТЦК нашли мертвым главу ВВК — СМИ

12:51, 11 апреля 2025
В помещении Луцкого ТЦК на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии.
В Луцке в здании ТЦК нашли мертвым главу ВВК — СМИ
Фото: volynnews.com
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В Луцке в здании ТЦК обнаружили мертвым главу военно-врачебной комиссии. Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Об этом в Нацполиции сообщили изданию «РБК-Украина».

«Проведен осмотр с участием судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), предварительно, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. Окончательную причину смерти ожидаем по результатам экспертизы», — заявили полицейские.

Событие произошло в помещении Луцкого ОМТЦК и СП, что в Луцке на улице Теремновской.

По данным издания «Волынские Новости», речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

В комментарии для ТСН.ua Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что глава ВВК остался вечером после работы для внесения данных. Для него это было обычной практикой из-за значительной нагрузки. Утром мужчину обнаружила уборщица за рабочим столом без признаков жизни.

«Проведен осмотр с участием судебно-медицинского эксперта и криминалистической лаборатории, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, обстановка на месте не нарушена. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «естественная смерть», — говорится в сообщении.

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Луцк ТЦК

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