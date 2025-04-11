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У Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК — ЗМІ

12:51, 11 квітня 2025
У приміщенні Луцького ТЦК на робочому місці знайшли мертвим голову ВЛК.
У Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК — ЗМІ
Фото: volynnews.com
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У Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову військово-лікарської комісії. Нараз на місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини інциденту. Про це в Нацполіції повідомили виданню «РБК-Україна».

«Проведено огляд за участі СМЕ (судово медичної експертизи), попередньо, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Остаточну причину смерті чекаємо за результатами експертизи», - заявили поліцейські.

Подія трапилася у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП, що у Луцьку на вулиці Теремнівській;

За даними видання «Волинські Новини», йдеться про лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

У коментарі для ТСН.ua Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що голова ВЛК залишився ввечері після роботи для внесення даних. Для нього це було звичною практикою через значне навантаження. Вранці чоловіка знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя.

«Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, обстановка на місці не порушена. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «природна смерть», — йдеться в повідомленні.

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Луцьк ТЦК

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