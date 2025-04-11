Україна та ЄС розпочали двосторонні зустрічі в межах скринінгу щодо Митного Союзу

Ольга Стефанішина наголосила, що протягом минулого року Україна зробила ключові кроки для наближення власного законодавства до європейського.

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У Брюсселі розпочались двосторонні зустрічі делегацій України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 29 «Митний Союз», що належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Ольга Стефанішина наголосила, що протягом минулого року Україна зробила ключові кроки для наближення власного законодавства до європейського.

«Останні оцінки за відповідним Розділом, зокрема й представлені у Звіті Європейської комісії щодо розширення 2024 року, свідчать, що Україна має одні з найвищих показників у цьому напрямі. Трансформації українських інституцій, відповідальних за митне регулювання, продовжуються, аби повністю відповідати стандартам ЄС», – зазначила віцепремʼєр-міністерка.

З її слів, в межах процесу вже було реалізувано низку ключових рішень: зокрема, з 1 жовтня 2022 року, Україна стала повноправним учасником Конвенції про спільну транзитну процедуру та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Україна розпочала міжнародне застосування системи NCTS (New Computerised Transit System) та вже успішно перейшла на П’яту фазу NCTS, ставши однією з перших 20 країн-учасниць Конвенції, які впровадили цю систему.

«Ми переходимо на європейські формати: систему авторизованого економічного оператора (AEO), спрощення в межах NCTS, а також нові процедури, які дозволяють усім надійним підприємцям (не лише AEO) користуватися перевагами при митному оформленні. Це — важливий сигнал для українських та іноземних компаній, що законодавча рамка України — стабільна, передбачувана і орієнтована на продовження інтеграції», – підкреслила урядовиця.

Вона також поінформувала європейських колег про те, що з 1 січня 2024 року набув чинності Закон України щодо криміналізації контрабанди підакцизних товарів, а з 1 липня 2024 року — Закон щодо криміналізації контрабанди товарів.

«Після скринінгових зустрічей та підготовки звіту за відповідним Кластером, ми щиро сподіваємося на його якнайшвидше відкриття. Це дозволить перейти до наступного етапу — адаптації національного законодавства, яке забезпечить готовність України до інтеграції в Митний союз», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Під час сесії 10 квітня, українська сторона презентувала поточний стан українського законодавства за такими питаннями:

Національна митна служба та національні спроможності;

Співпраця та комунікація;

Загальні засади митного законодавства;

Обов’язки та права осіб у межах митного законодавства;

Управління ризиками та митний контроль;

Фактори, на основі яких застосовуються заходи щодо товарів (тариф, походження, вартість);

Митний борг та гарантії.

В межах зустрічі 11 квітня планується розглянути такі питання:

Ввезення товарів на митну територію;

Поміщення товарів у митний режим;

Митні процедури при імпорті;

Спеціальні митні процедури;

Вивезення товарів за межі митної території;

Контроль за дотриманням законодавства з питань немитної справи;

Взаємна адміністративна допомога у митних справах;

Антикорупційні заходи.

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