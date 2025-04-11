Украина и ЕС начали двусторонние встречи в рамках скрининга относительно Таможенного Союза

Ольга Стефанишина подчеркнула, что в течение прошлого года Украина сделала ключевые шаги для приближения собственного законодательства к европейскому.

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В Брюсселе начались двусторонние встречи делегаций Украины и Европейской комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 29 «Таможенный союз», который относится к кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что в течение прошлого года Украина сделала ключевые шаги для приближения своего законодательства к европейскому.

«Последние оценки по соответствующему Разделу, в том числе представленные в Отчете Европейской комиссии по расширению за 2024 год, свидетельствуют о том, что Украина имеет одни из самых высоких показателей в этом направлении. Трансформации украинских институтов, ответственных за таможенное регулирование, продолжаются, чтобы полностью соответствовать стандартам ЕС», — заявила вице-премьер-министр.

По ее словам, в рамках процесса уже было реализовано ряд ключевых решений: в частности, с 1 октября 2022 года Украина стала полноправным участником Конвенции о единой транзитной процедуре и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Украина начала международное применение системы NCTS (New Computerised Transit System) и уже успешно перешла на Пятую фазу NCTS, став одной из первых 20 стран-участниц Конвенции, внедривших эту систему.

«Мы переходим на европейские форматы: систему уполномоченного экономического оператора (AEO), упрощения в рамках NCTS, а также новые процедуры, которые позволяют всем надежным предпринимателям (не только AEO) пользоваться преимуществами при таможенном оформлении. Это — важный сигнал для украинских и иностранных компаний, что законодательная база Украины — стабильна, предсказуема и ориентирована на дальнейшую интеграцию», — подчеркнула чиновница.

Она также проинформировала европейских коллег о том, что с 1 января 2024 года вступил в силу Закон Украины о криминализации контрабанды подакцизных товаров, а с 1 июля 2024 года — Закон о криминализации контрабанды товаров.

«После скрининговых встреч и подготовки отчета по соответствующему кластеру мы искренне надеемся на его как можно более скорое открытие. Это позволит перейти к следующему этапу — адаптации национального законодательства, которое обеспечит готовность Украины к интеграции в Таможенный союз», — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Во время сессии 10 апреля украинская сторона презентовала текущее состояние украинского законодательства по следующим вопросам:

Национальная таможенная служба и национальные возможности;

Сотрудничество и коммуникация;

Общие принципы таможенного законодательства;

Обязанности и права лиц в рамках таможенного законодательства;

Управление рисками и таможенный контроль;

Факторы, на основе которых применяются меры в отношении товаров (тариф, происхождение, стоимость);

Таможенный долг и гарантии.

В рамках встречи 11 апреля планируется рассмотреть следующие вопросы:

Ввоз товаров на таможенную территорию;

Помещение товаров в таможенный режим;

Таможенные процедуры при импорте;

Специальные таможенные процедуры;

Вывоз товаров за пределы таможенной территории;

Контроль за соблюдением законодательства по вопросам нетаможенного характера;

Взаимная административная помощь по таможенным делам;

Антикоррупционные меры.

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