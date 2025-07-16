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На Хмельниччині судили ділків, які незаконно організували казино

20:15, 16 липня 2025
Чоловіки створили злочинну групу для зайняття гральним бізнесом.
На Хмельниччині судили ділків, які незаконно організували казино
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Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо семи жителів Шепетівщини, обвинувачених у зайнятті гральним бізнесом в складі організованої групи. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Як установив суд, у 2020 році у Шепетівці троє місцевих мешканців організували ігрову залу, де надавали послуги у сфері грального бізнесу. До незаконної діяльності вони залучили чотирьох виконавців і пособників. Найстаршому члену організованої групи на той час було 60 років, наймолодшій – 32. Усі – непрацюючі жителі м. Шепетівки та Шепетівського району.

З метою конспірації діяльності, члени групи оформили договір оренди нежитлового приміщення (кафе-бару) на підставну особу та обладнали його комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням, яке використовувалося як платформа для роботи азартного Інтернет-клубу з відеослотами.

За гроші гравці отримували доступ до азартних ігор на ігрових автоматах та комп’ютерах. Потрапити до приміщення ігрової зали можна було лише після попереднього погодження з адміністраторами або за рекомендацією членів організованої групи, чи осіб, яким вони довіряли. Незаконні послуги надавалися систематично, цілодобово та без вихідних.

Під час судового розгляду всі обвинувачені визнали свою вину, щиро розкаялися та не оспорювали фактичних обставин справи, встановлених стороною обвинувачення.

Суд визнав їх винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (в редакції від 18.02.2016) – зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою – та призначив покарання у виді штрафу з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор на строк 1 рік.

Трьом співорганізаторам грального бізнесу присудив по 170 000 грн, чотирьом співвиконавцям – по 127 500 грн штрафу (із застосуванням ст. 69 КК України).

При призначенні покарання суд взяв до уваги особи обвинувачених, їхні позитивні характеристики, конкретні обставини справи, участь кожного у вчиненні злочину, відсутність завданої шкоди, отримання незначного доходу, а також наявність обставин, які пом`якшують покарання, й відсутність таких, що обтяжують.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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