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В Хмельницкой области судили дельцов, незаконно организовавших казино

20:15, 16 июля 2025
Мужчины создали преступную группу для занятия игорным бизнесом.
В Хмельницкой области судили дельцов, незаконно организовавших казино
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Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области вынес приговор в уголовном производстве в отношении семи жителей Шепетовского района, обвиняемых в занятии игорным бизнесом в составе организованной группы. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд. 

Как установил суд, в 2020 году в Шепетовке трое местных жителей организовали игровой зал, где предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса. К незаконной деятельности они привлекли четырёх исполнителей и пособников. Старшему члену организованной группы на тот момент было 60 лет, младшей — 32 года. Все — неработающие жители г. Шепетовки и Шепетовского района.

С целью конспирации деятельности члены группы оформили договор аренды нежилого помещения (кафе-бара) на подставное лицо и оборудовали его компьютерной техникой со специальным программным обеспечением, которое использовалось как платформа для работы азартного интернет-клуба с видеослотами.

За деньги игроки получали доступ к азартным играм на игровых автоматах и компьютерах. Попасть в помещение игрового зала можно было только после предварительного согласования с администраторами либо по рекомендации членов организованной группы или лиц, которым они доверяли. Незаконные услуги предоставлялись систематически, круглосуточно и без выходных.

В ходе судебного разбирательства все обвиняемые признали свою вину, искренне раскаялись и не оспаривали фактические обстоятельства дела, установленные стороной обвинения.

Суд признал их виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 18.02.2016) — занятие игорным бизнесом, совершённое организованной группой, — и назначил наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр сроком на 1 год.

Троим соорганизаторам игорного бизнеса суд назначил штраф по 170 000 грн, четырём соисполнителям — по 127 500 грн (с применением ст. 69 УК Украины).

При назначении наказания суд учёл личности обвиняемых, их положительные характеристики, конкретные обстоятельства дела, участие каждого в совершении преступления, отсутствие причинённого ущерба, получение незначительного дохода, а также наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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