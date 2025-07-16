В Днепре разоблачили чиновника ВВК, который организовал схему уклонения от мобилизации

Должностное лицо ВВК действовало вместе с жителем города Днепр.

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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении начальнику отделения социальной экспертизы одной из военно-врачебных комиссий города и жительнице этого же города. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что начальник отделения социальной экспертизы одной из военно-врачебных комиссий г. Днепр при содействии гражданского лица наладили незаконный механизм уклонения от мобилизации.

Кроме того, в рамках уголовного производства задокументировано:

получение должностным лицом 60 тыс. грн за признание военнообязанного непригодным к военной службе и оформление соответствующего заключения ВЛК;

передача 2 тыс. долларов США заместителю главы ВЛК одного из ОТЦК и СП г. Днепр за содействие в направлении двух лиц на дополнительное медицинское обследование с целью уклонения от мобилизации;

предложение тому же должностному лицу ВЛК еще 9 тыс. долларов США за ускорение рассмотрения медицинских дел 15 военнообязанных и их беспрепятственное направление в ВЛК, которую возглавлял «нужный врач» для последующего принятия решения о признании указанных лиц непригодными к военной службе. Часть этой суммы — 2 тыс. долларов США — она передала.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Во время обысков по местам регистрации и проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты: около 70 тысяч долларов США, печати медицинских учреждений и врачей города Днепра с признаками подделки, а также другие доказательства противоправной деятельности.

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