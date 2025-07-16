В Днепре разоблачили чиновника ВВК, который организовал схему уклонения от мобилизации

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении начальнику отделения социальной экспертизы одной из военно-врачебных комиссий города и жительнице этого же города. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Отмечается, что начальник отделения социальной экспертизы одной из военно-врачебных комиссий г. Днепр при содействии гражданского лица наладили незаконный механизм уклонения от мобилизации.
Кроме того, в рамках уголовного производства задокументировано:
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Во время обысков по местам регистрации и проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты: около 70 тысяч долларов США, печати медицинских учреждений и врачей города Днепра с признаками подделки, а также другие доказательства противоправной деятельности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.