У Дніпрі викрили посадовця ВЛК, який налагодив схему ухилення від мобілізації

Посадовець ВЛК діяв разом з мешканцем міста Дніпро.

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У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділення соціальної експертизи однієї з військово-лікарських комісій міста та мешканці цього ж міста. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що начальник відділення соціальної експертизи однієї з військово-лікарських комісій м. Дніпро, за пособництва цивільної особи, налагодили протизаконний механізм ухилення від мобілізації.

Крім того, в межах кримінального провадження задокументовано:

- отримання посадовцем 60 тис грн за визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби та оформлення відповідного висновку ВЛК;

- надання 2 тис доларів США заступнику голови ВЛК одного з ОТЦК та СП м. Дніпро за сприяння у направленні на додаткове медичне обстеження двох осіб з метою уникнення мобілізації;

- пропозицію тому ж посадовцю ВЛК ще 9 тис доларів США за прискорення розгляду медичних справ 15 військовозобов’язаних та їх безперешкодне направлення до ВЛК, яка очолювалась «необхідним лікарем» для подальшого прийняття рішення про визнання вказаних осіб не придатними до військової служби. Частину цієї суми — 2 тис доларів США — вона передала.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання підозрюваних, виявлено та вилучено: близько 70 тисяч доларів США, печатки медичних закладів та лікарів міста Дніпра з ознаками фіктивності та інші докази протиправної діяльності.

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