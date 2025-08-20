Практика судів
Верховний Суд дозволив не конфісковувати житло засудженого, якщо це стане надмірним тягарем для його родини

15:12, 20 серпня 2025
Верховний Суд ухвалив важливий правовий висновок: житло засудженого може бути виключене з переліку майна для конфіскації, якщо це стане надмірним тягарем для його сім’ї.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду ухвалив правовий висновок у справі №489/5087/20, згідно з яким житло може бути виключене з переліку майна для конфіскації, якщо його вилучення створить надмірний тягар для засудженого та його близьких.

Деталі справи

Суд розглядав справу, у якій чоловіка засудили за низкою статей КК України, призначивши покарання — 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його захисник оскаржив рішення, аргументуючи, що житловий будинок, який підлягав конфіскації, був придбаний батьком засудженого ще у 2000 році, а в ньому проживають мати, сестра та малолітні діти. У випадку конфіскації вони залишилися б без єдиного житла.

ККС ВС натомість зауважив, що з матеріалів кримінального провадження, зокрема документів долучених захисником до апеляційної скарги, вбачається, що будинок був придбаний у 2000 році, батьком засудженого. Там прописані його матір, 1973 року народження і сестри,1990 року народження,  відповідно, 2008 року народження та 2010 року народження, неповнолітні особи 2011 року народження, 2014 року народження,  2016 року народження, 2020 року народження.

Будь-які відомості про те, що цей будинок не є єдиним житлом винного матеріали кримінального провадження не містять.

За вказаних обставин ККС ВС змінив ухвалу апеляційного суду щодо засудженого  в частині призначеного  додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Рішеня суду

Верховний Суд погодився з доводами захисту та визнав, що апеляційний суд не надав належної оцінки цим обставинам. У результаті рішення було змінене: чоловіка засуджено до остаточного покарання у виді позбавлення волі строком 7 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, крім житла.

