Верховный Суд разрешил не конфисковывать жильё осуждённого, если это станет чрезмерным бременем для его семьи

15:12, 20 августа 2025
Верховный Суд принял важное правовое заключение: жилье осужденного может быть исключено из перечня имущества для конфискации, если это станет чрезмерным бременем для его семьи.
Верховный Суд разрешил не конфисковывать жильё осуждённого, если это станет чрезмерным бременем для его семьи
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда вынес правовой вывод по делу №489/5087/20, согласно которому жилье может быть исключено из перечня имущества для конфискации, если его изъятие создаст чрезмерное бремя для осужденного и его близких.

Детали дела

Суд рассматривал дело, в котором мужчину осудили по ряду статей УК Украины, назначив наказание — 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его защитник обжаловал решение, аргументируя тем, что жилой дом, подлежащий конфискации, был приобретен отцом осужденного еще в 2000 году, а в нем проживают мать, сестра и малолетние дети. В случае конфискации они остались бы без единственного жилья.

КУС ВС, в свою очередь, отметил, что из материалов уголовного производства, в частности документов, приложенных защитником к апелляционной жалобе, видно: дом был приобретен в 2000 году отцом осужденного. Там прописаны его мать 1973 года рождения и сестры 1990 года рождения, соответственно 2008 года рождения и 2010 года рождения, а также несовершеннолетние лица 2011 года рождения, 2014 года рождения, 2016 года рождения, 2020 года рождения.

Каких-либо сведений о том, что этот дом не является единственным жильем виновного, материалы уголовного производства не содержат.

Решение суда

Верховный Суд согласился с доводами защиты и признал, что апелляционный суд не дал надлежащей оценки этим обстоятельствам. В результате решение было изменено: мужчину осудили к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Верховный Суд судебная практика конфискация имущества недвижимость

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
