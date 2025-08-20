Верховный Суд разрешил не конфисковывать жильё осуждённого, если это станет чрезмерным бременем для его семьи

Верховный Суд принял важное правовое заключение: жилье осужденного может быть исключено из перечня имущества для конфискации, если это станет чрезмерным бременем для его семьи.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда вынес правовой вывод по делу №489/5087/20, согласно которому жилье может быть исключено из перечня имущества для конфискации, если его изъятие создаст чрезмерное бремя для осужденного и его близких.

Детали дела

Суд рассматривал дело, в котором мужчину осудили по ряду статей УК Украины, назначив наказание — 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его защитник обжаловал решение, аргументируя тем, что жилой дом, подлежащий конфискации, был приобретен отцом осужденного еще в 2000 году, а в нем проживают мать, сестра и малолетние дети. В случае конфискации они остались бы без единственного жилья.

КУС ВС, в свою очередь, отметил, что из материалов уголовного производства, в частности документов, приложенных защитником к апелляционной жалобе, видно: дом был приобретен в 2000 году отцом осужденного. Там прописаны его мать 1973 года рождения и сестры 1990 года рождения, соответственно 2008 года рождения и 2010 года рождения, а также несовершеннолетние лица 2011 года рождения, 2014 года рождения, 2016 года рождения, 2020 года рождения.

Каких-либо сведений о том, что этот дом не является единственным жильем виновного, материалы уголовного производства не содержат.

Решение суда

Верховный Суд согласился с доводами защиты и признал, что апелляционный суд не дал надлежащей оценки этим обстоятельствам. В результате решение было изменено: мужчину осудили к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

