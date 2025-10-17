Практика судів
Директора медзакладу на Вінниччині оштрафували на 93 тисячі за «допомогу» з інвалідністю

15:21, 17 жовтня 2025
На Вінниччині керівник медцентру взяв 40 тисяч хабаря за вплив на МСЕК.
Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

Суть справи

Суд встановив, що до обвинуваченого, який є директором одного з комунальних некомерційних центів медичної допомоги у Вінницькій області, звернувся чоловік щодо направлення для проходження медико-соціальної експертної комісії своїй доньці з метою встановлення підстав отримання останньою групи інвалідності. За неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень обвинувачений погодився вплинути за необхідності на членів медико-соціальної експертної комісії для прийняття ними рішення про стійке порушення функцій організму та встановлення їй третьої групи інвалідності.

Надалі під час особистої зустрічі обвинувачений отримав від чоловіка, який діяв під контролем правоохоронних органів, частину грошових коштів у сумі 20 000 грн, а згодом і решту грошових коштів у сумі 20 000 грн у якості неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та надав чіткі та послідовні показання.

Що вирішив суд

За результатами судового розгляду суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України, призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93 500 гривень та застосував спеціальну конфіскацію в дохід держави 20000 гривень, які передані на відповідальне зберігання у відділення банку.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

суд Вінниця штраф МСЕК

