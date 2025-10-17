Практика судов
Директора медучреждения в Винницкой области оштрафовали на 93 тысячи за «помощь» с инвалидностью

15:21, 17 октября 2025
В Винницкой области руководитель медцентра взял 40 тысяч взятки за влияние на МСЭК.
Директора медучреждения в Винницкой области оштрафовали на 93 тысячи за «помощь» с инвалидностью
Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины.

Суть дела

Суд установил, что к обвиняемому, который является директором одного из коммунальных некоммерческих центров медицинской помощи в Винницкой области, обратился мужчина по поводу направления для прохождения медико-социальной экспертной комиссии своей дочери с целью установления оснований для получения последней группы инвалидности. За неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен обвиняемый согласился повлиять при необходимости на членов медико-социальной экспертной комиссии для принятия ими решения о стойком нарушении функций организма и установлении ей третьей группы инвалидности.

В дальнейшем во время личной встречи обвиняемый получил от мужчины, действовавшего под контролем правоохранительных органов, часть денежных средств в сумме 20 000 грн, а впоследствии и остальную часть денежных средств в сумме 20 000 грн в качестве неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения уполномоченным лицом.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и дал четкие и последовательные показания.

Что решил суд

По результатам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде штрафа в размере 5 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 93 500 гривен, и применил специальную конфискацию в доход государства 20 000 гривен, которые переданы на ответственное хранение в отделение банка.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
