Директора медучреждения в Винницкой области оштрафовали на 93 тысячи за «помощь» с инвалидностью

В Винницкой области руководитель медцентра взял 40 тысяч взятки за влияние на МСЭК.

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины.

Суть дела

Суд установил, что к обвиняемому, который является директором одного из коммунальных некоммерческих центров медицинской помощи в Винницкой области, обратился мужчина по поводу направления для прохождения медико-социальной экспертной комиссии своей дочери с целью установления оснований для получения последней группы инвалидности. За неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен обвиняемый согласился повлиять при необходимости на членов медико-социальной экспертной комиссии для принятия ими решения о стойком нарушении функций организма и установлении ей третьей группы инвалидности.

В дальнейшем во время личной встречи обвиняемый получил от мужчины, действовавшего под контролем правоохранительных органов, часть денежных средств в сумме 20 000 грн, а впоследствии и остальную часть денежных средств в сумме 20 000 грн в качестве неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения уполномоченным лицом.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и дал четкие и последовательные показания.

Что решил суд

По результатам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде штрафа в размере 5 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 93 500 гривен, и применил специальную конфискацию в доход государства 20 000 гривен, которые переданы на ответственное хранение в отделение банка.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

