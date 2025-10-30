Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ККС ВС за вересень

В огляді відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного кримінального суду ВС за вересень 2025 року.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування особою зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає;

– проникнення до автомобіля, поєднане з крадіжкою майна, вартість якого на час заволодіння не перевищувала 2 НМДГ, після декриміналізації крадіжки на цю суму утворює незаконне проникнення до іншого володіння особи (ст. 162 КК України);

– якщо у винної особи був єдиний умисел щодо незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів в особливо великому розмірі, вчинені нею діяння щодо одного й того ж предмета злочину, без значного розриву в часі, потрібно розглядати як єдиний (одиничний) злочин, що має кваліфікуватися за ч. 3 ст. 307 КК України.

У сфері кримінального процесуального права вказано, що:

– суд касаційної інстанції після встановлення підстав, передбачених п. 4-1 ч. 1, п. 1-2 ч. 2 ст. 284 КПК України, скасовує судові рішення і закриває кримінальне провадження з цих підстав щодо особи, незважаючи на те, що місцевим судом під час виконання вироку в порядку п. 13 ч. 1 ст. 537 КПК України її звільнено від покарання на підставі ч. 2 ст. 74 КК України, у зв’язку з усуненням законом караності за діяння, за яке особу було засуджено;

– складання протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК України та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії;

– окрема ухвала слідчого судді, постановлена під час розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, може бути оскаржена в апеляційному порядку.

В огляді висвітлено також інші, не менш актуальні правові позиції.

