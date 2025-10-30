Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за сентябрь

15:56, 30 октября 2025
В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за сентябрь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда ВС за сентябрь 2025 года.

В обзоре представлены ключевые правовые позиции по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение лицом оружия или любых других средств либо предметов для защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему;

– проникновение в автомобиль, совмещенное с кражей имущества, стоимость которого на момент завладения не превышала 2 НМДГ, после декриминализации кражи на такую сумму образует незаконное проникновение во владение другого лица (ст. 162 УК Украины);

– если у виновного лица был единый умысел на незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов в особо крупном размере, и совершенные им действия в отношении одного и того же предмета преступления были без значительного перерыва во времени, то они должны рассматриваться как единое (одиночное) преступление, квалифицируемое по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В сфере уголовно-процессуального права указано, что:

– суд кассационной инстанции, установив основания, предусмотренные п. 4-1 ч. 1, п. 1-2 ч. 2 ст. 284 УПК Украины, отменяет судебные решения и закрывает уголовное производство по этим основаниям в отношении лица, несмотря на то, что местным судом при исполнении приговора в порядке п. 13 ч. 1 ст. 537 УПК Украины оно было освобождено от наказания на основании ч. 2 ст. 74 УК Украины в связи с устранением законом наказуемости деяния, за которое лицо было осуждено;

– составление протокола задержания подозреваемого лица после проведения осмотра места происшествия не является нарушением требований УПК Украины и не делает эту следственную операцию недопустимой;

– отдельное постановление следственного судьи, вынесенное при рассмотрении жалобы на решения, действия или бездействие органов досудебного расследования, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В обзоре также освещены другие, не менее актуальные правовые позиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва