Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за сентябрь

В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда ВС за сентябрь 2025 года.

В обзоре представлены ключевые правовые позиции по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение лицом оружия или любых других средств либо предметов для защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему;

– проникновение в автомобиль, совмещенное с кражей имущества, стоимость которого на момент завладения не превышала 2 НМДГ, после декриминализации кражи на такую сумму образует незаконное проникновение во владение другого лица (ст. 162 УК Украины);

– если у виновного лица был единый умысел на незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов в особо крупном размере, и совершенные им действия в отношении одного и того же предмета преступления были без значительного перерыва во времени, то они должны рассматриваться как единое (одиночное) преступление, квалифицируемое по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В сфере уголовно-процессуального права указано, что:

– суд кассационной инстанции, установив основания, предусмотренные п. 4-1 ч. 1, п. 1-2 ч. 2 ст. 284 УПК Украины, отменяет судебные решения и закрывает уголовное производство по этим основаниям в отношении лица, несмотря на то, что местным судом при исполнении приговора в порядке п. 13 ч. 1 ст. 537 УПК Украины оно было освобождено от наказания на основании ч. 2 ст. 74 УК Украины в связи с устранением законом наказуемости деяния, за которое лицо было осуждено;

– составление протокола задержания подозреваемого лица после проведения осмотра места происшествия не является нарушением требований УПК Украины и не делает эту следственную операцию недопустимой;

– отдельное постановление следственного судьи, вынесенное при рассмотрении жалобы на решения, действия или бездействие органов досудебного расследования, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В обзоре также освещены другие, не менее актуальные правовые позиции.

