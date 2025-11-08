Практика судів
Суд призначив непонолітньому громадські роботи за пошкодження майна Укрпошти — подробиці

14:22, 8 листопада 2025
Молодику присудили 40 годин громадських робіт за хуліганство.
Суд призначив непонолітньому громадські роботи за пошкодження майна Укрпошти — подробиці
Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу щодо неповнолітнього, який пошкодив майно «Укрпошти». Про це розповіли у суді.

Інцидент стався 20 вересня близько 4:30 ранку. Юнак розбив три віконні шибки у приміщенні поштового відділення, чим порушив громадський порядок і спокій мешканців. Його дії кваліфікували за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — як дрібне хуліганство.

Під час розгляду справи підліток визнав провину та щиро розкаявся. Врахувавши, що хлопець раніше не притягувався до відповідальності, суд призначив йому 40 годин громадських робіт. Суддя зазначив, що таке стягнення має виховний характер і спрямоване на запобігання подібним правопорушенням.

Крім того, з юнака стягнули судовий збір у розмірі 605 гривень на користь держави.

