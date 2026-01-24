  1. Судова практика
В Житомирі судили батька, малолітня донька якого перебувала п’яною в громадському місці

20:45, 24 січня 2026
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від батьківських обов’язків і обмежився попередженням.
В Житомирі судили батька, малолітня донька якого перебувала п’яною в громадському місці
В Житомирі суд визнав батька малолітньої дитини винним в ухиленні від виконання батьківських обов’язків після того, як його доньку виявили у стані алкогольного сп’яніння в громадському місці. Суд дійшов висновку про наявність складу адміністративного правопорушення, однак, з урахуванням обставин справи та особи правопорушника, застосував найм’якше стягнення — попередження.

Обставини справи №296/14181/25

Як встановив Корольовський райсуд, 27 листопада 2025 року близько 21:50 малолітня дівчина 2012 року народження перебувала у стані алкогольного сп’яніння в громадському місці в місті Житомирі. Під час перевірки працівники поліції виявили загалом чотирьох неповнолітніх дівчат, які поводилися зухвало та мали ознаки сп’яніння. З усіма було проведено профілактичні бесіди.

У ході з’ясування обставин правоохоронці встановили особи дітей, зокрема доньку чоловіка. Матеріали щодо батька були оформлені за частиною першою статті 184 КУпАП — ухилення батьків від виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Суду були надані:

  • протокол про адміністративне правопорушення;
  • рапорт інспектора сектору ювенальної превенції;
  • довідка про результати розгляду рапорту;
  • письмові пояснення батька та дитини.

Сам чоловік у письмових поясненнях підтвердив викладені в протоколі обставини, визнав вину та звернувся до суду з заявою про розгляд справи без його участі.

Правова оцінка та позиція суду

Оцінивши зібрані докази в сукупності, суд дійшов висновку, що дії батька утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, оскільки він не забезпечив належні умови виховання та контролю за поведінкою малолітньої дитини.

Водночас суд врахував характер правопорушення, визнання вини, відсутність обтяжувальних обставин, особу правопорушника.

За таких умов суд визнав за можливе обмежитися адміністративним стягненням у виді попередження, не застосовуючи штраф.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП; застосував до нього адміністративне стягнення у виді попередження; стягнув судовий збір у розмірі 665,60 грн на користь держави.

