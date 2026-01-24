  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомире судили отца, малолетняя дочь которого находилась пьяной в общественном месте

20:45, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал мужчину виновным в уклонении от родительских обязанностей и ограничился предупреждением.
В Житомире судили отца, малолетняя дочь которого находилась пьяной в общественном месте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире суд признал отца малолетнего ребенка виновным в уклонении от выполнения родительских обязанностей после того, как его дочь обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения, однако, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, применил самое мягкое взыскание — предупреждение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела №296/14181/25

Как установил Королевский райсуд, 27 ноября 2025 года около 21:50 малолетняя девочка 2012 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте в городе Житомире. Во время проверки сотрудники полиции выявили в целом четырех несовершеннолетних девушек, которые вели себя вызывающе и имели признаки опьянения. Со всеми были проведены профилактические беседы.

В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили личности детей, в том числе дочь мужчины. Материалы в отношении отца были оформлены по части первой статьи 184 КУоАП — уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей.

Суду были предоставлены:

  • протокол об административном правонарушении;
  • рапорт инспектора сектора ювенальной превенции;
  • справка о результатах рассмотрения рапорта;
  • письменные объяснения отца и ребенка.

Сам мужчина в письменных объяснениях подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, признал вину и обратился в суд с заявлением о рассмотрении дела без его участия.

Правовая оценка и позиция суда

Оценив собранные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что действия отца образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, поскольку он не обеспечил надлежащие условия воспитания и контроля за поведением малолетнего ребенка.

В то же время суд учел характер правонарушения, признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность правонарушителя.

При таких условиях суд признал возможным ограничиться административным взысканием в виде предупреждения, не применяя штраф.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП; применил к нему административное взыскание в виде предупреждения; взыскал судебный сбор в размере 665,60 грн в пользу государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Житомир

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]