В Житомире судили отца, малолетняя дочь которого находилась пьяной в общественном месте

Суд признал мужчину виновным в уклонении от родительских обязанностей и ограничился предупреждением.

В Житомире суд признал отца малолетнего ребенка виновным в уклонении от выполнения родительских обязанностей после того, как его дочь обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения, однако, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, применил самое мягкое взыскание — предупреждение.

Обстоятельства дела №296/14181/25

Как установил Королевский райсуд, 27 ноября 2025 года около 21:50 малолетняя девочка 2012 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте в городе Житомире. Во время проверки сотрудники полиции выявили в целом четырех несовершеннолетних девушек, которые вели себя вызывающе и имели признаки опьянения. Со всеми были проведены профилактические беседы.

В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили личности детей, в том числе дочь мужчины. Материалы в отношении отца были оформлены по части первой статьи 184 КУоАП — уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей.

Суду были предоставлены:

протокол об административном правонарушении;

рапорт инспектора сектора ювенальной превенции;

справка о результатах рассмотрения рапорта;

письменные объяснения отца и ребенка.

Сам мужчина в письменных объяснениях подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, признал вину и обратился в суд с заявлением о рассмотрении дела без его участия.

Правовая оценка и позиция суда

Оценив собранные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что действия отца образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, поскольку он не обеспечил надлежащие условия воспитания и контроля за поведением малолетнего ребенка.

В то же время суд учел характер правонарушения, признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность правонарушителя.

При таких условиях суд признал возможным ограничиться административным взысканием в виде предупреждения, не применяя штраф.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП; применил к нему административное взыскание в виде предупреждения; взыскал судебный сбор в размере 665,60 грн в пользу государства.

