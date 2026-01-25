  1. Судова практика
Відмова нотаріуса у видачі свідоцтва не припиняє спадкове право на частку у статутному капіталі ТОВ — позиція КЦС ВС

13:40, 25 січня 2026
Верховний Суд розглянув спір щодо спадкування частки у статутному капіталі ТОВ, у якому спадкоємці померлого учасника оскаржували неможливість оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку через відсутність документів про склад і вартість спадкового майна.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув  цивільну справу № 554/1904/22 щодо визнання в порядку спадкування права власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яка належала померлому учаснику товариства, за позовом його спадкоємців та за касаційною скаргою відповідача на рішення судів попередніх інстанцій.

Суть спору

Після смерті учасника та співзасновника товариства відкрилася спадщина, до складу якої входила належна йому частка у статутному капіталі товариства у розмірі 33,34 відсотка, що у грошовому виразі становило 1 311 929 гривень. Дружина та син померлого у встановлені законом строки звернулися до нотаріуса із заявами про прийняття спадщини. Із відповідною заявою також звернулася мати померлого.

Приватний нотаріус відмовив спадкоємцям у видачі свідоцтв про право на спадщину на частку у статутному капіталі товариства, пославшись на неможливість встановлення складу спадкового майна. Причиною цього стала відсутність від товариства документів, які б підтверджували розмір частки померлого учасника та її грошову оцінку. Спадкоємці також зверталися до товариства із заявами про намір вступу до нього як правонаступники померлого учасника, однак відповіді не отримали.

У зв’язку з неможливістю оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку дружина та син померлого звернулися до суду з вимогою визнати за кожним із них право власності на 1/3 частки померлого учасника у статутному капіталі товариства.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, установив, що померлий із моменту заснування товариства був його учасником, а розмір його частки у статутному капіталі становив 33,34 відсотка. Відомості про такий розмір частки підтверджувалися даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, установчими документами товариства та довідками самого товариства.

Суди дійшли висновку, що зазначена частка входить до складу спадкового майна, а спадкоємці першої черги мають право на її спадкування за законом. При цьому суди врахували, що спадкоємці фактично були позбавлені можливості реалізувати свої права в позасудовому порядку через відмову нотаріуса, зумовлену бездіяльністю товариства.

Доводи товариства про те, що за життя померлий сплатив лише частину внеску до статутного капіталу і фактично володів меншою часткою, суди відхилили. Було зазначено, що у разі зменшення частки або її перерозподілу загальні збори мали б ухвалити відповідне рішення та внести зміни до установчих документів, однак таких доказів товариством надано не було.

Позиція та висновки Верховного Суду

Перевіряючи законність судових рішень у межах доводів касаційної скарги, Верховний Суд зазначив, що суди попередніх інстанцій правильно застосували норми матеріального та процесуального права і надали належну оцінку зібраним у справі доказам.

Суд касаційної інстанції підтвердив, що до складу спадщини входять усі права, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, зокрема й частка у статутному капіталі товариства. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємців самого права на спадщину, а відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії за таких обставин обґрунтовано зумовила звернення спадкоємців до суду.

Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду про наявність предмета спору, оскільки товариство, з одного боку, заперечувало проти визнання за спадкоємцями права на частку у розмірі 33,34 відсотка, а з іншого — не вчиняло дій, необхідних для нотаріального оформлення спадкових прав.

Також було відхилено посилання касатора на правові висновки Верховного Суду у справах з іншими фактичними обставинами, оскільки вони не є релевантними для цього спору. Верховний Суд окремо зазначив, що визнання права власності на частку у статутному капіталі в порядку спадкування є належним і ефективним способом судового захисту за наявності перешкод для оформлення спадкових прав у позасудовому порядку.

За результатами розгляду Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін, остаточно підтвердивши право спадкоємців на спадкування частки померлого учасника у статутному капіталі товариства.

Верховний Суд нотаріус судова практика КЦС ВС

