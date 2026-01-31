Брат зниклого безвісти військового має право на відстрочку і без судового рішення — адмінсуд скасував відмову ТЦК

Суд дійшов висновку, що підтвердження факту зникнення за особливих обставин є достатньою підставою для надання відстрочки.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного, якому територіальний центр комплектування відмовив у відстрочці від мобілізації через відсутність судового рішення про визнання його брата зниклим безвісти.

Суд дійшов висновку: для застосування відстрочки достатньо підтвердженого факту зникнення особи за особливих обставин, зокрема внесення відповідних відомостей до державного реєстру, а вимога окремого судового рішення не передбачена законом.

Обставини справи №520/32445/24

Позивач — військовозобов’язаний, рідний брат військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій у період дії воєнного стану. У жовтні 2024 року він звернувся до територіального центру комплектування з заявою про надання відстрочки від призову на підставі пункту 4 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

До заяви були додані документи, що підтверджують:

родинний зв’язок між позивачем і зниклим військовослужбовцем;

факт зникнення брата під час виконання бойових завдань;

внесення відомостей про нього до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Попри це, комісія при територіальному центрі комплектування відмовила у наданні відстрочки. Причина — відсутність судового рішення про визнання брата позивача зниклим безвісти за особливих обставин. Позивача повідомили, що він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Вважаючи таку відмову незаконною, чоловік звернувся до адміністративного суду.

Оцінка суду

Суд нагадав, що органи державної влади зобов’язані діяти виключно в межах і у спосіб, визначений законом. Аналізуючи положення пункту 4 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», суд зазначив: право на відстрочку мають особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час захисту України.

Закон не ставить реалізацію цього права у залежність від наявності судового рішення про визнання особи зниклою безвісти. Факт зникнення може підтверджуватися іншими офіційними документами, зокрема:

сповіщенням сім’ї;

матеріалами кримінального провадження;

витягом з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

У цій справі всі ці докази були наявні. Крім того, сам відповідач раніше офіційно повідомляв позивача про зникнення його брата під час бойових дій.

Суд також звернув увагу, що позивача ще у березні 2024 року було звільнено з військової служби саме з підстави зникнення безвісти близького родича, що додатково підтверджує правову позицію позивача.

Рішення суду

Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення комісії при територіальному центрі комплектування про відмову у відстрочці протиправним і скасував його.

Суд зобов’язав відповідну комісію прийняти рішення про надання позивачу відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 4 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

