Брат пропавшего без вести военного имеет право на отсрочку и без судебного решения — админсуд отменил отказ ТЦК

Суд пришел к выводу, что подтверждение факта исчезновения при особых обстоятельствах является достаточным основанием для предоставления отсрочки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск военнообязанного, которому территориальный центр комплектования отказал в отсрочке от мобилизации из-за отсутствия судебного решения о признании его брата пропавшим без вести.

Суд пришел к выводу: для применения отсрочки достаточно подтвержденного факта исчезновения лица при особых обстоятельствах, в частности внесения соответствующих сведений в государственный реестр, а требование отдельного судебного решения законом не предусмотрено.

Обстоятельства дела №520/32445/24

Истец — военнообязанный, родной брат военнослужащего, который пропал без вести во время боевых действий в период действия военного положения. В октябре 2024 года он обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

К заявлению были приложены документы, подтверждающие:

родственную связь между истцом и пропавшим военнослужащим;

факт исчезновения брата во время выполнения боевых задач;

внесение сведений о нем в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Несмотря на это, комиссия при территориальном центре комплектования отказала в предоставлении отсрочки. Причина — отсутствие судебного решения о признании брата истца пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Истцу сообщили, что он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Считая такой отказ незаконным, мужчина обратился в административный суд.

Оценка суда

Суд напомнил, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно в пределах и способом, определенными законом. Анализируя положения пункта 4 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», суд отметил: право на отсрочку имеют лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты Украины.

Закон не ставит реализацию этого права в зависимость от наличия судебного решения о признании лица пропавшим без вести. Факт исчезновения может подтверждаться другими официальными документами, в частности:

уведомлением семьи;

материалами уголовного производства;

выпиской из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В этом деле все эти доказательства имелись. Кроме того, сам ответчик ранее официально сообщал истцу об исчезновении его брата во время боевых действий.

Суд также обратил внимание, что истец еще в марте 2024 года был уволен с военной службы именно по основанию исчезновения без вести близкого родственника, что дополнительно подтверждает правовую позицию истца.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд признал решение комиссии при территориальном центре комплектования об отказе в отсрочке противоправным и отменил его.

Суд обязал соответствующую комиссию принять решение о предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 4 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.