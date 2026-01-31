  1. Судова практика
  2. / В Україні

Сімейна сварка з лайкою — не завжди психологічне насильство: чому суд закрив справу

18:45, 31 січня 2026
Однієї заяви потерпілої виявилося замало для притягнення до адміністративної відповідальності.
Сімейна сварка з лайкою — не завжди психологічне насильство: чому суд закрив справу
Петриківський районний суд Дніпропетровської області розглянув справу про домашнє насильство в сім’ї та дійшов висновку: сам факт нецензурної лайки під час побутового конфлікту, без інших підтверджень, не дає підстав для адміністративної відповідальності.

Суд зазначив, що письмові пояснення дружини та складений поліцією протокол не доводять наявності психологічного насильства у розумінні закону, і закрив провадження через відсутність події та складу правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

Обставини справи №187/2249/25

До суду надійшли матеріали, складені працівниками поліції, щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. Згідно з протоколом, 16 грудня 2025 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем проживання, нібито вчинив щодо дружини домашнє насильство психологічного характеру — висловлювався на її адресу нецензурною лайкою.

Чоловік у судове засідання не з’явився, однак був належним чином повідомлений про дату і час розгляду справи.

Оцінка суду

Дослідивши матеріали, суд звернув увагу на стандарт доказування у справах про адміністративні правопорушення. Відповідно до КУпАП, для притягнення особи до відповідальності необхідно встановити не лише сам факт певної поведінки, а й наявність усіх елементів складу правопорушення — об’єктивної та суб’єктивної сторін.

Суд зазначив, що доказами у справі можуть бути протокол, пояснення сторін, показання свідків та інші належні й допустимі докази. Водночас у цій справі відомості про психологічне насильство містилися виключно у письмових поясненнях дружини. Інших доказів — показань свідків, аудіо- чи відеофіксації, медичних або психологічних підтверджень можливого заподіяння шкоди психічному здоров’ю — матеріали не містили.

За таких обставин суд дійшов висновку, що органом, який склав протокол, не доведено, що мала місце подія домашнього насильства та що в діях чоловіка наявний склад адміністративного правопорушення.

Правові акценти

Суд окремо послався на принцип законності у провадженні в справах про адміністративні правопорушення та на конституційне правило, за яким усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях або недостатньо підтверджених твердженнях.

З огляду на це суд застосував пункт 1 частини 1 статті 247 КУпАП і закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Рішення суду

Провадження у справі щодо чоловіка за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП закрито.

суд насильство домашнє насильство

