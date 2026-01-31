  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Семейная ссора с оскорблениями — не всегда психологическое насилие: почему суд закрыл дело

18:45, 31 января 2026
Одного заявления потерпевшей оказалось недостаточно для привлечения к административной ответственности.
Петриковский районный суд Днепропетровской области рассмотрел дело о домашнем насилии в семье и пришел к выводу: сам факт нецензурной брани во время бытового конфликта, без других подтверждений, не дает оснований для административной ответственности.

Суд отметил, что письменные пояснения жены и составленный полицией протокол не доказывают наличие психологического насилия в понимании закона, и закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

Обстоятельства дела №187/2249/25

В суд поступили материалы, составленные работниками полиции, о привлечении мужчины к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Согласно протоколу, 16 декабря 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания, якобы совершил в отношении жены домашнее насилие психологического характера — выражался в ее адрес нецензурной бранью.

Мужчина в судебное заседание не явился, однако был надлежащим образом уведомлен о дате и времени рассмотрения дела.

Оценка суда

Исследовав материалы, суд обратил внимание на стандарт доказывания по делам об административных правонарушениях. В соответствии с КУоАП, для привлечения лица к ответственности необходимо установить не только сам факт определенного поведения, но и наличие всех элементов состава правонарушения — объективной и субъективной сторон.

Суд отметил, что доказательствами по делу могут быть протокол, пояснения сторон, показания свидетелей и другие надлежащие и допустимые доказательства. В то же время в данном деле сведения о психологическом насилии содержались исключительно в письменных пояснениях жены. Других доказательств — показаний свидетелей, аудио- или видеофиксации, медицинских или психологических подтверждений возможного причинения вреда психическому здоровью — материалы не содержали.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что органом, составившим протокол, не доказано, что имело место событие домашнего насилия и что в действиях мужчины имеется состав административного правонарушения.

Правовые акценты

Суд отдельно сослался на принцип законности в производстве по делам об административных правонарушениях и на конституционное правило, согласно которому все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу. Обвинение не может основываться на предположениях или недостаточно подтвержденных утверждениях.

С учетом этого суд применил пункт 1 части 1 статьи 247 КУоАП и закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Решение суда

Производство по делу в отношении мужчины по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП закрыто.

суд насилие домашнее насилие

