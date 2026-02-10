  1. Судова практика
Через різне написання прізвища вчителю відмовили у пенсії за вислугу років: що вирішив апеляційний суд

07:00, 10 лютого 2026
ПФУ не зарахував вчителю періоди роботи, зазначені в трудовій книжці, через розбіжності у написанні прізвища.
Хмельницький апеляційний суд перевірив законність рішення, яким було встановлено належність трудової книжки працівнику освіти після відмови Пенсійного фонду у призначенні пенсії за вислугу років через розбіжності у прізвищі. Про це розповіли у суді. 

Обставини справи

Уродженець Хмельниччини звернувся до суду з вимогою встановити факт належності йому трудової книжки після того, як Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії за вислугу років як працівнику освіти.

За словами заявника, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області не зарахувало до страхового стажу періоди роботи, зазначені в трудовій книжці, через розбіжності в написанні його прізвища порівняно з паспортними даними. Документ було оформлено у 1986 році працівником школи, де він працював. При цьому усі інші відомості в трудовій книжці збігаються з його документами.

Білогірський районний суд Хмельницької області задовольнив заяву. Виходив з того, що встановлення факту належності заявникові трудової книжки та записів у ній необхідно для подальшого оформлення пенсії, а підтвердити цей факт іншим способом неможливо.

Пенсійний фонд оскаржив рішення до апеляційного суду. Апелянт вказав, що між ним і заявником виник спір про право на призначення пенсії за вислугою років. І позаяк це публічно-правовий спір, його вирішення належить до юрисдикції адміністративного суду.

Висновки апеляційного суду та правова оцінка справи

Апеляційний суд відхилив доводи апеляційної скарги й підтвердив законність рішення суду першої інстанції.

Колегія суддів зауважила, що чинне законодавство дійсно не передбачає можливості підтвердження трудового стажу судовим рішенням. Проте заявник просив суд не підтвердити стаж, а встановити факт належності йому трудової книжки, щоб він міг реалізувати своє право на пенсійне забезпечення.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

 «Факт відмови заявнику в призначенні пенсії за вислугу років через невідповідність запису прізвища в трудовій книжці його паспортним даним не свідчить про наявність спору про право з урахуванням того, що заінтересовані особи не заперечували і не спростовували в суді факт належності вказаної трудової книжки заявнику», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 669/882/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

