Из-за разного написания фамилии учителю отказали в пенсии за выслугу лет: что решил апелляционный суд

ПФУ не засчитал учителю периоды работы, указанные в трудовой книжке, из-за расхождений в написании фамилии.

Хмельницкий апелляционный суд проверил законность решения, которым была установлена ​​принадлежность трудовой книжки работнику образования после отказа Пенсионного фонда в назначении пенсии за выслугу лет из-за разногласий по фамилии. Об этом рассказали в суде.

Обстоятельства дела

Уроженец Хмельниччины обратился в суд с требованием установить факт принадлежности ему трудовой книжки после того, как Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии за выслугу лет как работнику образования.

По словам заявителя, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области не засчитало в страховой стаж периоды работы, указанные в трудовой книжке, из-за расхождений в написании его фамилии по сравнению с паспортными данными. Документ был оформлен в 1986 году работником школы, где он работал. При этом все остальные сведения в трудовой книжке совпадают с его документами.

Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление. Суд исходил из того, что установление факта принадлежности заявителю трудовой книжки и записей в ней необходимо для дальнейшего оформления пенсии, а подтвердить этот факт иным способом невозможно.

Пенсионный фонд обжаловал решение в апелляционный суд. Апеллянт указал, что между ним и заявителем возник спор о праве на назначение пенсии за выслугу лет. И поскольку это публично-правовой спор, его разрешение относится к юрисдикции административного суда.

Выводы апелляционного суда и правовая оценка дела

Апелляционный суд отклонил доводы апелляционной жалобы и подтвердил законность решения суда первой инстанции.

Коллегия судей отметила, что действующее законодательство действительно не предусматривает возможности подтверждения трудового стажа судебным решением. Однако заявитель просил суд не подтвердить стаж, а установить факт принадлежности ему трудовой книжки, чтобы он мог реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины суд рассматривает дела об установлении факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу, фамилия, имя, отчество, место и время рождения которого, указанные в документе, не совпадают с фамилией, именем, отчеством, местом и временем рождения этого лица, указанными в свидетельстве о рождении или в паспорте.

«Факт отказа заявителю в назначении пенсии за выслугу лет из-за несоответствия записи фамилии в трудовой книжке его паспортным данным не свидетельствует о наличии спора о праве с учетом того, что заинтересованные лица не возражали и не опровергали в суде факт принадлежности указанной трудовой книжки заявителю», — говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 669/882/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

