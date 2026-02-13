  1. Судова практика
На Київщині суд позбавив матір батьківських прав через неналежний догляд та наркотичну залежність

08:48, 13 лютого 2026
Підставою для позбавлення батьківських прав стали встановлені судом факти неналежного догляду за дитиною, проживання в умовах антисанітарії та тривалої наркотичної залежності матері.
Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення про задоволення позову Служби у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради, поданого в інтересах малолітнього хлопчика 2016 року народження, щодо позбавлення його матері батьківських прав.

Позов мотивовано тим, що після смерті батька у 2023 році дитина залишилася проживати з матір’ю, яка, за даними органу опіки, не забезпечувала належних умов для її виховання та розвитку. Жінка проживала зі співмешканцем у будинку з неналежним санітарним станом, не дбала про повноцінне харчування, догляд і навчання сина. Хлопчик часто перебував у занедбаному стані, приходив до закладу освіти брудним та без необхідного приладдя.

Крім того, встановлено тривалу наркотичну залежність матері.

У травні 2025 року дитину вилучили з родини та помістили до дитячого відділення КНП «ББЛІЛ» для обстеження й подальшого вирішення питання щодо її влаштування відповідно до законодавства. Після відібрання сина мати не цікавилася його станом, не брала участі в утриманні та не зверталася із заявами про повернення дитини.

Відповідачка в судове засідання не з’явилася, однак подала заяву про розгляд справи за її відсутності, позов визнала та не заперечувала проти його задоволення (справа № 359/7038/2025).

