  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Киевской области суд лишил мать родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенком и антисанитарии

08:48, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Основанием для лишения родительских прав стали установленные судом факты ненадлежащего ухода за ребенком, проживание в условиях антисанитарии и длительной наркотической зависимости матери.
В Киевской области суд лишил мать родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенком и антисанитарии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об удовлетворении иска Службы по делам детей и семьи Бориспольского городского совета, поданного в интересах малолетнего мальчика 2016 года, о лишении его матери родительских прав.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Иск мотивирован тем, что после смерти отца в 2023 году ребенок остался проживать с матерью, которая, по данным органа опеки, не обеспечивала надлежащих условий для его воспитания и развития. Женщина проживала с сожителем в доме с ненадлежащим санитарным состоянием, не заботилась о полноценном питании, уходе и обучении сына. Мальчик часто находился в заброшенном состоянии, приходил в учебное заведение грязным и без необходимых принадлежностей.

Кроме того, установлена ​​длительная наркотическая зависимость матери.

В мае 2025 года ребенка изъяли из семьи и поместили в детское отделение КНП «ББЛИЛ» для обследования и дальнейшего решения вопроса по его устройству в соответствии с законодательством. После отнятия сына мать не интересовалась его состоянием, не участвовала в содержании и не обращалась с заявлениями о возвращении ребенка.

Ответчик в судебное заседание не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, иск признал и не возражал против его удовлетворения (дело № 359/7038/2025).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Проект Трудового кодекса сужает гарантии по оплате труда: ГНЭУ обнародовало замечания

ГНЭУ обращает внимание, что предложенные в проекте Трудового кодекса нормы могут ослабить защиту работников в вопросах оплаты труда.

Почему завершенное исполнительное производство не требует уплаты судебного сбора: что говорит судебная практика

Юридическая разница между законченным и завершенным исполнительным производством заключается в наличии рисков повторного взыскания.

ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]