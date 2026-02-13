В Киевской области суд лишил мать родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенком и антисанитарии

Основанием для лишения родительских прав стали установленные судом факты ненадлежащего ухода за ребенком, проживание в условиях антисанитарии и длительной наркотической зависимости матери.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об удовлетворении иска Службы по делам детей и семьи Бориспольского городского совета, поданного в интересах малолетнего мальчика 2016 года, о лишении его матери родительских прав.

Иск мотивирован тем, что после смерти отца в 2023 году ребенок остался проживать с матерью, которая, по данным органа опеки, не обеспечивала надлежащих условий для его воспитания и развития. Женщина проживала с сожителем в доме с ненадлежащим санитарным состоянием, не заботилась о полноценном питании, уходе и обучении сына. Мальчик часто находился в заброшенном состоянии, приходил в учебное заведение грязным и без необходимых принадлежностей.

Кроме того, установлена ​​длительная наркотическая зависимость матери.

В мае 2025 года ребенка изъяли из семьи и поместили в детское отделение КНП «ББЛИЛ» для обследования и дальнейшего решения вопроса по его устройству в соответствии с законодательством. После отнятия сына мать не интересовалась его состоянием, не участвовала в содержании и не обращалась с заявлениями о возвращении ребенка.

Ответчик в судебное заседание не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, иск признал и не возражал против его удовлетворения (дело № 359/7038/2025).

