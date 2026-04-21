Відмова від огляду на стан сп’яніння — вже порушення: суд оштрафував водія на 17 000 грн і позбавив посвідчення на рік

У Корольовському районному суді міста Житомира розглянуто справу за протоколом Управління патрульної поліції в Житомирській області про притягнення водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 296/3635/24

За даними слідства, 10 квітня 2024 року о 3 год. 40 хв. у Житомирі по вул. Космонавтів водій керував транспортним засобом Mitsubishi з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, порушення координації рухів. Від проходження огляду для встановлення стану алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився.

Своїми діями водій порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху України та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У судовому засіданні водій вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав і пояснив, що відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, але не відмовлявся від проходження огляду в найближчому медичному закладі охорони здоров’я.

Представник водія — адвокат — у клопотанні про закриття провадження у справі виклала обставини події так: 9 квітня 2024 року водій разом зі своєю дружиною та дітьми перебував у гостях у тещі. Затримавшись до опівночі, вони вирішили залишитися на ночівлю, оскільки вже почалася комендантська година. Прокинувшись уночі через страждання на посттравматичний стресовий розлад та інсомнію, водій помітив відсутність мобільного телефону і припустив, що залишив його в автомобілі, який був припаркований неподалік. Відкривши автомобіль та завівши двигун, щоб увімкнути світло в салоні та ближнє світло фар, він почав шукати телефон. Саме в цей момент до нього підійшли працівники поліції і заявили, що зупинили його нібито через відсутність світла фар. Захисник наголосила, що, за її оцінкою, на відеозаписі видно: автомобіль, у якому перебував водій, взагалі не рухався, а світло фар було увімкнено.

Адвокат також стверджувала, що на відеозаписі з нагрудних камер поліцейських видно, що водій не відмовлявся від проходження огляду в медичному закладі.

Рішення суду

Корольовський районний суд м. Житомира визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Суд розцінив поведінку водія під час зупинки транспортного засобу як відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку.

Суд зазначив, що відмова від проходження огляду на стан сп’яніння є закінченим правопорушенням з моменту відмови водія від проходження такого огляду незалежно від підстав такої відмови.

З відеозапису з нагрудних камер поліцейських суд встановив, що транспортний засіб під керуванням водія здійснював рух, а водій на місці зупинки неодноразово відмовлявся пройти огляд на місці або в медичному закладі без присутності адвоката, вказуючи на необхідність чекати адвоката протягом 28 годин.

Суд відхилив доводи сторони захисту про відсутність складу адміністративного правопорушення, оскільки вони не збігаються з відеозаписом події та поясненнями самого водія.

Суд також врахував, що зупинка транспортного засобу працівниками поліції під час комендантської години була правомірною, а факт неправомірної зупинки, навіть якщо він мав місце, не звільняє водія від обов’язку виконання вимог пункту 2.5 Правил дорожнього руху України.

Постанова може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом десяти днів з дня її винесення.

Судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок стягнуто з водія на користь держави. У разі несплати штрафу у встановлений строк постанова буде направлена для примусового виконання, а з правопорушника буде стягнуто подвійний розмір штрафу.

