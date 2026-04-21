Отказ от проверки на состояние опьянения — уже нарушение: суд оштрафовал водителя на 17 000 грн и лишил его водительских прав на год

В Королевском районном суде города Житомира рассмотрено дело по протоколу Управления патрульной полиции в Житомирской области о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 296/3635/24

По данным следствия, 10 апреля 2024 года в 3 ч. 40 мин. в Житомире по ул. Космонавтов водитель управлял транспортным средством Mitsubishi с явными признаками алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, нарушение координации движений. От прохождения освидетельствования для установления состояния алкогольного опьянения в установленном законом порядке водитель отказался.

Своими действиями водитель нарушил требования пункта 2.5 Правил дорожного движения Украины и совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ходе судебного заседания водитель не признал своей вины в совершении административного правонарушения и пояснил, что отказался проходить освидетельствование на предмет алкогольного опьянения на месте остановки транспортного средства, но не отказывался от прохождения освидетельствования в ближайшем медицинском учреждении.

Представитель водителя — адвокат — в ходатайстве о прекращении производства по делу изложила обстоятельства происшествия следующим образом: 9 апреля 2024 года водитель вместе со своей женой и детьми гостил у тещи. Задержавшись до полуночи, они решили остаться на ночь, поскольку уже начался комендантский час. Проснувшись ночью из-за страдания от посттравматического стрессового расстройства и бессонницы, водитель заметил отсутствие мобильного телефона и предположил, что оставил его в автомобиле, который был припаркован неподалеку. Открыв автомобиль и заведя двигатель, чтобы включить свет в салоне и ближний свет фар, он начал искать телефон. Именно в этот момент к нему подошли сотрудники полиции и заявили, что остановили его якобы из-за отсутствия света фар. Адвокат подчеркнула, что, по ее оценке, на видеозаписи видно: автомобиль, в котором находился водитель, вообще не двигался, а свет фар был включен.

Адвокат также утверждала, что на видеозаписи с нагрудных камер полицейских видно, что водитель не отказывался от прохождения осмотра в медицинском учреждении.

Решение суда

Королевский районный суд г. Житомира признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Суд расценил поведение водителя во время остановки транспортного средства как отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке.

Суд отметил, что отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения является завершенным правонарушением с момента отказа водителя от прохождения такого освидетельствования независимо от оснований такого отказа.

По видеозаписи с нагрудных камер полицейских суд установил, что транспортное средство под управлением водителя двигалось, а водитель на месте остановки неоднократно отказывался пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении без присутствия адвоката, указывая на необходимость ждать адвоката в течение 28 часов.

Суд отклонил доводы стороны защиты об отсутствии состава административного правонарушения, поскольку они не совпадают с видеозаписью происшествия и объяснениями самого водителя.

Суд также учел, что остановка транспортного средства сотрудниками полиции во время комендантского часа была правомерной, а факт неправомерной остановки, даже если он имел место, не освобождает водителя от обязанности выполнения требований пункта 2.5 Правил дорожного движения Украины.

Постановление может быть обжаловано в Житомирский апелляционный суд через Королевский районный суд г. Житомира в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек взыскан с водителя в пользу государства. В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление будет направлено для принудительного исполнения, а с правонарушителя будет взыскан двойной размер штрафа.

